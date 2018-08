US-Senat winkt Trumps Kandidaten Clarida für Fed-Vizeposten durch

Hannover (APA/Reuters) - Die NordLB rückt in den Fokus von Investoren. "Es gibt durchaus Interesse an der Bank", sagte Institutschef Thomas Bürkle der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Hannover. "Es gibt genügend Marktteilnehmer, die erkennen, dass die NordLB ein tragfähiges und gutes Geschäftsmodell hat – auch strategische Investoren."