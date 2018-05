US-Minister: USA wollen keinen Handelskrieg mit EU

Washington/EU-weit (APA/Reuters) - Die USA weisen der EU im Voraus die Schuld für einen eventuellen Handelskrieg zu. Wenn es eine Eskalation wegen der US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium-Importe aus der EU geben sollte, dann wegen Vergeltungsmaßnahmen der Europäischen Union, sagte Handelsminister Wilbur Ross in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der französischen Zeitung "Le Figaro".

Die Entscheidung über das Inkraftsetzen der Zölle werde am Donnerstag vor oder nach Öffnung der Märkte bekanntgegeben, bestätigte er. "Wir wollen keinen Handelskrieg", sagte Ross. Es liege an der EU zu entscheiden, ob sie Vergeltungsmaßnahmen ergreifen wolle. Wie US-Präsident Donald Trump dann reagieren würde, könne man an seiner Reaktion auf die chinesische Entscheidung zu Gegenmaßnahmen ableiten.

Am Freitag um 06.01 Uhr (MESZ) läuft die Ausnahme der EU-Stahl- und Aluminiumexporte in die USA von den neuen Zöllen aus. Sollten sie dann in Kraft treten, hat die EU-Kommission Gegenmaßnahmen vorbereitet und will amerikanische Produkte wie Jeans oder Harley-Motorräder mit Zöllen belegen. Trump wiederum hat neben den Metall-Zöllen auch Zölle auf ausländische Autos ins Spiel gebracht.