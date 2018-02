US-Industrie zügelte Wachstumstempo im Jänner geringfügig

Frankfurt (APA/Reuters) - Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt vor Bitcoin & Co und fordert eine Debatte über neue Finanztechnologien. "Wenn ich mir den Kursverlauf von Kryptowährungen anschaue, sehe ich keine Währung, sondern Wettspiele", sagte Steinmeier am Donnerstagabend in Frankfurt laut Redetext.