US-Fluggesellschaft United Continental erfreut Anleger

Venlo (APA/dpa-AFX) - Gute Geschäfte in Deutschland haben dem Online-Händler Shop Apotheke in den ersten neun Monaten des Jahres ein deutliches Umsatzplus beschert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hätten sich die Erlöse nach ersten Berechnungen auf knapp 389 Mio. Euro mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Venlo mit. Das Unternehmen ist im SDax notiert.