US-Firmen in China warnen vor Eskalation im Handelsstreit

Peking (APA/dpa) - In China tätige US-Firmen haben vor den Folgen einer Eskalation des Handelsstreits zwischen Peking und Washington gewarnt. Es bestünden ernsthafte Bedenken, "dass die Spannungen zu einem Handelskrieg mit Vergeltungsmaßnahmen von beiden Seiten eskalieren werden", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Weißbuch der amerikanischen Handelskammer in Peking.

Ein anhaltender Streit würde "möglicherweise zu einer weiteren Verschlechterung der bilateralen Beziehungen einschließlich der Handelsbeziehungen führen".

Wenige Tage bevor US-Handelsminister Wilbur Ross am Wochenende zu weiteren Verhandlungen in Peking erwartet wird, stärkte der Bericht aber der US-Regierung auch in einigen Punkten den Rücken. Dass die Vereinigten Staaten bereit seien, Spannungen im Handel zu riskieren, zeige, als wie problematisch Chinas "Cyber-Diebstahl sowie seine forcierten Technologietransfers und seine diskriminierende Industriepolitik" in Washington gesehen würden.