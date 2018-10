Umsatz im US-Einzelhandel schwächelte auch im September

Washington (APA/Reuters) - Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze im September nur minimal gesteigert. Die Einnahmen wuchsen um 0,1 Prozent zum Vormonat, teilte das Handelsministerium am Montag in Washington mit. Im August hatten sie noch stagniert.

Von Reuters befragte Ökonomen hatten diesmal mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent gerechnet. Dass daraus nichts wurde, lag vor allem an der Zurückhaltung der Verbraucher bei ihren Restaurant- und Bar-Besuchen, die dem Einzelhandel zugerechnet werden. Die Umsätze in der Gastronomie fielen um 1,8 Prozent zum Vormonat. Dies war laut dpa-AFX der stärkste Rückgang seit dem Jahr 2016. Dies könnte, so Experten, die Folge des Hurrikan "Florence" gewesen sein.

Die US-Konjunktur hängt stark von der Kauflust der Verbraucher ab. Der private Konsum steht für rund zwei Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung des Landes. Da die Arbeitslosenquote derzeit mit 3,7 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit 49 Jahren ist, dürfte das die Kauflaune künftig ebenso stützen wie kräftig steigende Löhne, sagen Ökonomen.