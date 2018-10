Umsatz für 2017/18 ging beim Handelsriesen Metro zurück

Leoben/Linz/Kapfenberg (APA) - An der Montanuniversität Leoben wird eine Stiftungsprofessur für "Additive Manufacturing" (AM) - auch 3-D-Druck genannt - eingerichtet. Die Industriepartner voestalpine und Pankl Racing Systems investieren dafür gemeinsam jährlich rund 700.000 Euro, gab die Universität am Donnerstag im Pressegespräch in Leoben bekannt. Die Mitfinanzierung der Industrie sei für die ersten fünf Jahre gesichert.