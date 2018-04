Über 70 Staaten wollen Kampf gegen Terror-Finanzierung verstärken

Paris (APA/dpa) - Über 70 Staaten wollen den Kampf gegen die Finanzierung der sunnitischen Terrororganisationen Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida verstärken. Das teilten die Teilnehmer der Konferenz "No Money for Terror" am Donnerstag nach zweitägigen Beratungen in Paris mit.

Auch die Finanzierung von Reisen oder der Anwerbung für terroristische Zwecke sollten vollständig als ein Verbrechen eingestuft werden, auch wenn es keine direkte Verbindung zu einem Anschlag gebe, heißt es in der Abschlusserklärung.

An dem Treffen nahmen laut den Veranstaltern viele Länder des Westens und aus der Region des Nahen und Mittleren Ostens teil. Am Tisch saßen auch Vertreter von rund 20 internationalen Organisationen. Darunter waren die Weltbank und die EU.