UBS steigert Gewinn zu Jahresbeginn

Zürich (APA/Reuters) - Die UBS hat ihren Gewinn zu Jahresbeginn dank steigender Erträge im Kerngeschäft Vermögensverwaltung und einer guten Entwicklung der Investmentbank gesteigert. Im traditionell starken ersten Quartal stand unter dem Strich ein Plus von 1,5 Milliarden Franken (1,25 Mrd. Euro) und damit 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die größte Schweizer Bank am Montag mitteilte.

Analysten hatten durchschnittlich mit 1,37 Milliarden Franken gerechnet. Zu den Aussichten für das laufende zweite Quartal gab sich die UBS zurückhaltend: Die transaktionsbasierten Erträge in der Investmentbank und in der Vermögensverwaltung seien in der Regel niedriger als zum Jahresstart. Zudem rechnet die Bank im zweiten Quartal mit höheren Finanzierungskosten als im Vergleichszeitraum 2017.