Wien (APA) - Der börsennotierte Immo-Entwickler UBM vermeldet einen Erfolg am Kapitalmarkt: Das Umtauschangebot der "alten" UBM-Anleihe 2014 in die neue 3,25-prozentige mit Laufzeit 2017-22 wurde von mehr als 84 Mio. Euro Nominale wahrgenommen. Der Rest der neuen Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro, aufstockbar bis 120 Mio., kann von 4. bis 6.10. gezeichnet werden, erklärte UBM am Dienstag.