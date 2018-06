Türkische Oppositionspartei setzt auf Google-Anzeigen gegen Erdogan

Istanbul (APA/AFP) - Von den türkischen Medien wird die oppositionelle IYI-Partei weitgehend ignoriert, daher setzt sie nun verstärkt auf das Internet. Knapp drei Wochen vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei schaltet die nationalistische Partei von Meral Aksener bei der Suchmaschine Google eine Reihe von Anzeigen, die auf die Website der Partei weiterleiten. Tippt man etwa den Namen der Regierungspartei AKP ein, erscheint: "Künftig gibt es was Besseres."

Bei der Parlamentswahl am 24. Juni tritt die neu gegründete IYI-Partei erstmals gegen die islamisch-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Staatschef Recep Tayyip Erdogan an. Die IYI-Vorsitzende Aksener fordert zudem bei der gleichzeitig organisierten Präsidentschaftswahl Erdogan heraus. Ihr Wahlkampf wird von den regierungsnahen Medien weitgehend ignoriert, das Staatsfernsehen überträgt nur selten ihre Auftritte.

Gibt man bei Google in der Türkei nun die Suchanfrage "Jugend" ein, erscheint manchmal ganz oben: "Die von der Regierung vergessene Altersgruppe." Bei der Suche nach "freiem Zimmer" wird auf Akseners Versprechen hingewiesen, den pompösen Präsidentenpalast, den sich Erdogan in Ankara hat errichten lassen, der Öffentlichkeit zu übergeben. Bei "VPN" erscheint: "Vergeudet nicht euer Geld. Für Freiheit im Internet wartet, bis wir an der Macht sind."