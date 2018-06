Türkei lehnt US-Aufruf zum Stopp von Ölimporten aus dem Iran ab

Ankara (APA/Reuters) - Die Türkei hat einem US-Aufruf zum Stopp von Öl-Importen aus dem Iran eine Absage erteilt. "Die Entscheidungen der USA sind für uns nicht bindend", sagte Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci am Mittwoch in Ankara. Vielmehr werde man versuchen dafür zu sorgen, dass der Iran - "ein Freund und ein Bruderstaat" - in dieser Angelegenheit nicht unrecht geschehe.

Eine Entscheidung der Vereinten Nationen würde man dagegen als verbindlich betrachten.

Die USA haben dazu aufgerufen, die Öl-Einfuhren aus dem Iran bis November zu stoppen. Auf diese Weise soll die Islamische Republik finanziell ausgetrocknet werden. Ein Vertreter der iranischen Öl-Branche sagte am Mittwoch der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim, angesichts der iranischen Fördermenge sei es gar nicht möglich, in dieser Zeit das Öl des Landes vom Weltmarkt auszusperren. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte im Mai das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen angekündigt.

Die US-Forderung schürte Spekulationen auf ein geringeres Angebot und trieb die Ölpreise weiter an: Ein Fass der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 76,90 Dollar. Der Iran ist der drittgrößte Ölproduzent weltweit und hatte im Mai eine Förderung von 3,8 Millionen Barrel pro Tag. Es sei eher unwahrscheinlich, dass den USA ein vollständiger Stopp bis November gelingen werde, erklärte die Beratungsfirma Eurasia Group. "Aber wir gehen zunehmend davon aus, dass der Ausstoß bis November auf 700.000 Barrel pro Tag zurückgehen wird, was die Preise hochtreiben wird."