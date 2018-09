Trump will Stabilitäts-Expertin als Fed-Gouverneurin nominieren

Washington (APA/Reuters) - US-Präsident Donald Trump will die Expertin für Finanzmarktstabilität, Nellie Liang, als Fed-Gouverneurin nominieren. Das kündigte das Präsidialamt am Mittwoch in Washington an. Die seit 2017 bei der Brookings Institution arbeitende Volkswirtin verfügt bereits über Erfahrung bei der Fed, wo sie 2010 die Abteilung für Finanzstabilität gegründet hatte.

Sie gilt auch als Spezialistin für Krisen-Management. Finanzstabilität ist bei der Fed zu einem wichtigeren Thema geworden, was sich unter anderem in der Etablierung von Stresstests für Banken widerspiegelt. Trump hatte sich im August in einem Reuters-Interview kritisch zur Politik der Fed unter dem von ihm selbst ernannten Chef Jerome Powell geäußert.