Wien (APA) - In den kommenden fünfeinhalb Jahren - bis Ende 2023 - werden Anleihen von US-Unternehmen in Höhe von rund 4,88 Billionen US-Dollar (4,21 Billionen Euro) fällig. Der jährliche Betrag der abreifenden Anleihen bewegt sich von 721,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019 bis zum Höchstbetrag von 1,04 Billionen US-Dollar im Jahr 2022, so die Ratingagentur S&P in ihrer aktuellen Studie "U.S. Refinancing Study".