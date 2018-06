Trump droht Kanada mit Konsequenzen nach Eklat bei G-7-Gipfel

Singapur (APA/AFP) - Nach dem Eklat beim G-7-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump dem Gastgeber Kanada mit Konsequenzen gedroht. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs sei zwar "sehr gut" gewesen, sagte Trump eher versöhnlich nach seinem Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Dienstag in Singapur.

Zugleich warnte er aber den kanadischen Regierungschef Justin Trudeau, dass dessen kritische Bemerkungen direkt nach dem G-7-Gipfel Kanada noch "eine Menge Geld" kosten würden.

Trump hatte am Samstag für einen Eklat gesorgt, als er über Twitter der zuvor mühsam ausgehandelten Abschlusserklärung zum Gipfeltreffen der G-7-Staaten in Kanada seine Unterstützung entzog. Trump begründete seine Volte mit dem Verhalten Trudeaus.

Der Gastgeber hatte in seiner Abschluss-Pressekonferenz im Hinblick auf die US-Strafzölle erklärt, die Kanadier ließen sich "nicht herumschubsen". Er kündigte auch erneut Gegenzölle Kanadas gegen die USA an. Washington hatte dies vehement kritisiert und Trudeau vorgeworfen, er sei den USA nach dem Gipfel heimtückisch in den Rücken gefallen.

Trump sagte nun nach dem Nordkorea-Gipfel, den er als ausgesprochen erfolgreich bezeichnete, dass auch der G-7-Gipfel "sehr freundlich" gewesen sei. Mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel verstehe er sich "sehr gut". Auch zu Trudeau habe er "ein gutes Verhältnis" gehabt. "Wir lachten."

Dann aber habe Trudeau behauptet, die Kanadier würden "herumgeschubst". Das habe er im Fernsehen im Flugzeug nach seiner Abreise von dem Gipfel gesehen, sagte der US-Präsident. Tatsächlich gebe es aber ein riesiges Handelsdefizit mit Kanada zuungunsten der USA, das hohe Zölle vor allem auf US-Milchprodukte erhebe.

Im Hinblick auf Deutschland verwies Trump in Singapur erneut auf seine Forderung nach einer Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben. "Wir schützen Länder in Europa. Obendrein bringen sie uns beim Handel um", sagte Trump, der auch den deutschen Handelsüberschuss mit den USA schon mehrfach kritisiert hat. "Das kann nicht so sein."