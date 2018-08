Tourismus in Wien: So viele Juli-Nächtigungen wie noch nie

Wien (APA) - Die Bundeshauptstadt freut sich in Sachen Tourismus über einen Juli-Rekord: Mit 1,56 Mio. Nächtigungen wurde der bisherige Bestwert aus dem Vergleichsmonat 2017 um 1,9 Prozent übertroffen, teilte der Wien-Tourismus am Dienstag per Aussendung mit. Von den zehn wichtigsten Herkunftsmärkten sorgten lediglich Russland (minus 11 Prozent), Frankreich (minus 5) und Spanien (minus 8) für Rückgänge.

Die Bettenauslastung ging marginal zurück - von 66,1 auf nunmehr 65,9 Prozent. Die Beherbergungskapazität stieg zugleich um rund 40 Betten oder um 0,1 Prozent.

Insgesamt ist das bisherige Jahr für die Hauptstadt erfreulich verlaufen. Seit Beginn 2018 stiegen die Nächtigungen um 3,7 Prozent und hielten zuletzt bei 8,78 Mio. Positives gibt es auch für die Hotellerie zu berichten. Ihr Netto-Nächtigungsumsatz lag bis einschließlich Juni bei rund 376 Mio. Euro und damit um 5 Prozent über dem Halbjahreswert von 2017. Für Juli gibt es hier noch keine Zahlen.