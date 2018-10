topprodukte.at liefert Überblick zu "sauberen" Autos

Wien/Lenzing (APA) - Die Lenzing Gruppe will die verbliebenen 30 Prozent des staatlichen Joint-Venture-Partners NCFC an ihrer chinesischen Tochtergesellschaft Lenzing (Nanjing) Fibers Co. Ltd. (LNF) übernehmen. Heute erhielt die Lenzing Gruppe den Entwurf des Anteilskaufvertrages, der Abschluss der Transaktionsdokumente wird für Ende Oktober erwartet, teilte der oberösterreichische Faserhersteller mit