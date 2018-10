Thorsten Schmitz neuer Geschäftsführer von Intersport Austria

Wels (APA) - Thorsten Schmitz wird neuer Geschäftsführer des Sportartikelhändlers Intersport Austria. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der 40-Jährige folgt per heute, 1. Oktober, Mathias Boenke nach, der als Vorstand in die Zentrale des deutsch-österreichischen Intersport-Konzerns nach Heilbronn (Baden-Württemberg) wechselt.

Schmitz war zuletzt Leiter Sortiment/Vertrieb für Intersport in Österreich, der Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie für den Bereich Category Management im Verbund mit Deutschland zuständig. Künftig verantwortet er im Konzern die Märkte in Österreich, Slowakei, Tschechien und Ungarn, die von der Intersport-Austria-Gruppe lizensiert werden. Intersport Austria beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und zählt gut 100 Händler an 280 Standorten in Österreich.