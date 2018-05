Wien (APA) - Betriebliche Gesundheitsfördermaßnahmen müssen auf die Risiken der digitalisierten Arbeitswelt eingehen. Nicht neu, in Österreich aber weiter aktuell ist der Schutz vor schädigenden Substanzen wie Zigarettenrauch in den Betrieben. Zudem brauche es mehr unabhängige Forschung - Stichwort Patientendaten-Freigabe, lauteten die Botschaften bei einer Pressekonferenz zum Thema Arbeitswelt 4.0 in Wien.