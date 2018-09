Telekom-Austria-Chef gegen Handyverbot an Schulen

Wien (APA) - Der neue Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner spricht sich gegen Handyverbote in Schulen in Österreich aus. In Frankreich ist zum neuen Schuljahr ein Gesetz in Kraft getreten, das die Nutzung von Mobiltelefonen in Volks- und Mittelschulen verbietet.

"Man braucht sicher Regeln, wie man mit Handys und mit anderen Unterrichtsmitteln vernünftig umgeht", sagte der österreichische Telekom-Chef in einem "Standard"-Interview (Freitag). "Ein komplettes Handyverbot halte ich für einen Schritt in die falsche Richtung."