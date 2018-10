Teamfähigkeit der Mitarbeiter für Chefs wichtigste soziale Kompetenz

Wien (APA) - Teamfähigkeit ist die am häufigsten genannte soziale Kompetenz, die Führungskräfte und Personalverantwortliche an ihren Mitarbeitern schätzen. Fast die Hälfte der befragten 500 Führungskräfte und Personalverantwortlichen entschied sich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Makam Research dafür.

Am zweithäufigsten nannten die Befragten Loyalität und Ehrlichkeit. Nur jeder fünfte führte hingegen die Lernbereitschaft als ein wesentliches Mitarbeitermerkmal an.

Ein überraschendes Ergebnis liefert die Relevanz von Kreativität und Kompromissbereitschaft. Nur 6 Prozent nennen Kreativität als eine bedeutende Eigenschaft, die Mitarbeiter in ihrem Job mitbringen müssen. Am seltensten wurde mit nur 2 Prozent die Fähigkeit zur Kompromissbereitschaft genannt.

Makam Research befragte österreichweit 500 Führungskräfte und Personalverantwortliche, die aus vorgegebene Eigenschaften drei auswählen konnten, die sie an ihren Mitarbeitern besonders schätzen.