Studie: Deutsche Konzerne lassen sich weibliche Vorstände mehr kosten

Wien (APA) - Dass Online-Shopping auf dem Vormarsch ist, ist bekannt. Trotzdem haben die Einkaufsflächen in den bedeutendsten Shoppingstädten Österreichs in den Citys und am Stadtrand in den vergangenen fünf Jahren zugenommen. Ein wesentlicher Besuchsgrund - nämlich die Mode in den Innenstädten, verlor zuletzt aber stetig an Bedeutung, warnte der Handelsverband am Donnerstag auf Basis einer Studie.