Stromzonen-Trennung klappte problemlos - Preise etwas höher erwartet

Wien (APA) - Die am Montag erfolgte Trennung der Strompreiszone von Österreich und Deutschland hat aus Sicht der Regulierungsbehörden der beiden Länder "reibungslos funktioniert". Trotz Einschränkung des Stromhandels an der Grenze werde der Stromhandel zwischen den traditionell gut integrierten Märkten auch künftig in großem Umfang möglich sein, erklärten die Chefs von Deutscher Bundesnetzagentur und E-Control.

Längerfristig werde für Österreich ein Preisaufschlag von zwei bis drei Euro pro Megawattstunde (MWh) auf Jahresbasis erwartet, doch werde sich der Preisunterschied erst einpendeln müssen - abhängig auch von der weiteren Entwicklung der Gas- und CO2-Preise, betonte Energie-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch in einer Aussendung. Bisher seien die Auswirkungen auf Österreichs Strommarkt nicht massiv. Bei der ersten Preisindikation, der Versteigerung von Grenzkapazitäten für Oktober vor etwa drei Wochen, seien es 0,88 Euro/MWh gewesen, die Händler bereit gewesen seien, für die Handelsrichtung von Deutschland nach Österreich zu bezahlen. Eventuell sei dieser erste Wert aber "mit Vorsicht zu genießen", hatte Urbantschitsch vor einer Woche vor Journalisten dazu gemeint.

Preisunterschiede auf Basis von gehandelten Langfristprodukten (Futures) seien in Österreich "das Ergebnis einiger weniger Transaktionen und damit kaum belastbar", hieß es heute. Von Preisreportern seien zuletzt im September allerdings auch beträchtliche Preisausschläge nach oben, aber auch nach unten berichtet worden. Bei der ersten Auktion für die eigene österreichische Preiszone auf dem Spotmarkt der EPEX in Paris am 30. September lagen die Preise im Durchschnitt in Österreich um 1,94 Euro bzw. 3,2 Prozent über den Preisen in Deutschland, hatte die Österreichische Energieagentur am Sonntagnachmittag berichtet.

Industrie und Gewerbe würden aufgrund ihrer monatsscharfen Abrechnungen und börsenpreisgekoppelten Strompreise die Auswirkungen der Strompreiszonentrennung wohl schneller zu spüren bekommen als Haushalte mit jährlicher Abrechnung, nimmt die E-Control an. Auch würden die Konsequenzen der Preiszonentrennung wohl überlagert von den allgemein in der EU in den letzten Monaten gestiegenen Strom-Großhandelspreisen. Allein heuer seien diese für 2019 wegen hoher Kohle-, Gas- und CO2-Preise deutlich gestiegen, wird betont.

Die Kooperation der Regulierungsbehörden zur Auftrennung habe "effizient und zielgerichtet funktioniert", hielten die Chefs der beiden Regulatoren, Jochen Homann einerseits sowie Andreas Eigenbauer und Wolfgang Urbantschitsch andererseits gemeinsam fest. Die intensiven Vorbereitungen für die Trennung hätten Übertragungsnetzbetreiber, Strombörsen, Marktteilnehmer und Regulierungsbehörden mehrerer Länder geleistet. Der Einschränkung des Handels stehe der positive Effekt gegenüber, dass durch diese Maßnahme der Stromhandel an die reale Netzsituation angepasst werde und damit Energieflüsse für die Übertragungsnetzbetreiber besser beherrschbar würden. Zusätzlich werde die Netzsicherheit beider Länder durch Redispatch-Leistungen aus österreichischen Kraftwerken unterstützt.