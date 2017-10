Streik im öffentlichen Dienst droht Frankreich lahmzulegen

Brüssel/London (APA/AFP) - In den Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens sind die Fronten verhärtet. London und Brüssel sahen am Montag zum Auftakt der fünften Gesprächsrunde die jeweils andere Seite am Zug. Die britische Premierministerin Theresa May forderte vor dem Unterhaus in London von der EU "Flexibilität", um die Verhandlungen zu einem Erfolg zu führen.