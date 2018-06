Strafzölle - Ifo-Experte: Europa soll bei Digitalem Gegendruck machen

Wien (APA) - Aus US-Sicht zu hohe Handelsbilanzdefizite, Strafzölle, Vergeltungszölle: US-Präsident Donald Trump lässt die gewohnte Handelswelt ganz schön Kopf stehen. Ein interessanter Aspekt ist, dass die USA eigentlich nur in der Old Economy ein großes Defizit haben. Zählt man digitale Dienstleistungen dazu, schaut das ganz anders aus, sagte Gabriel Felbermayr vom Ifo-Institut im Ö1-"Morgenjournal".

Die EU habe bereits Instrumente, um hier Druck auszuüben, sagte Felbermayr im Vorfeld des G-7-Treffens in Quebec. "Die Europäische Kommission hat ja eine digitale Umsatzsteuer vorgeschlagen von drei Prozent. Sie richtet sich auch gegen diese Digitalkonzerne. Es sollen nur Großunternehmen diese Abgabe bezahlen." Das gefalle dem US-Digitalkonzern Google gar nicht. Gut durchdacht findet der Experte die Digital-Sales-Tax aber nicht. Als Verhandlungsmasse tauge sie aber schon.

"Wenn Sie die Handelsbilanz ansehen zwischen Europa und den USA, da fallen zwei Dinge auf: Erstens die Amerikaner haben ein großes Defizit bei der Old Economy, wenn man so will. Also bei Gütern - Auto, Stahl, Chemie. Aber genau umgekehrt ist es bei den Bereichen der New Economy - Digitale Dienstleistungen zum Beispiel. Da haben die Amerikaner einen großen Überschuss mit Europa", so der Leiter des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft.

"Wir haben in Europa einen Überschuss bei den Gütern. Die Amerikaner haben einen Überschuss bei den digitalen Dienstleistungen. Die sind beide ungefähr gleich groß. Wenn wir das eskalieren, dann gibt es auf beiden Seiten enorme Verluste und das muss, glaube ich, erst so richtig einsinken in die amerikanische Öffentlichkeit, dass deren Wirtschaftsmodell, das eben auf Digital Services aufgebaut ist, dass dieses Wirtschaftsmodell mit dem sie sehr, sehr viel Geld machen in Europa, dass das in Gefahr ist und ich glaube das könnte die Botschaft sein, die die anderen G-Länder, die G-6 dem isolierten Amerika in Quebec senden sollen", sagte der Ifo-Fachmann.

Wenn die USA als größte Volkswirtschaft der Welt sagten, sie hielten sich nicht an multilaterale Regeln, dann sei das multilaterale System natürlich im Kern angeschlagen, so Felbermayr. "Da helfen auch keine schönen Worte, da helfen auch keine Gipfel-Kommuniques." Es gehe nun darum, den Amerikanern - Kongressabgeordneten, Senatoren, nicht aber dem Präsidenten Trump - klar zu machen, dass auch sie genau so viel zu verlieren haben, wie Europa. Bei Trump sei alle Liebesmühe aber verloren, glaubt Felbermayr.