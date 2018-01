Strabag-Tochter erhält 85 Mio.-Euro-Auftrag in Berlin

Bethesda (Maryland) (APA/Reuters) - Mit einem unerwartet hohen Umsatz und einer überraschend optimistischen Gewinnprognose hat Lockheed Martin am Montag die Anleger in New York in Kauflaune versetzt. Die Aktien stiegen um bis zu 2,7 Prozent auf ein Rekordhoch von 354,26 Dollar (284,7 Euro). Dann setzten Gewinnmitnahmen ein.