Frankfurt am Main/Frankfurt (APA) - Die technischen Probleme an der Börse in Frankfurt sind behoben. Am Montag um 10.10 Uhr wurde der reguläre Handel aufgenommen. Zuvor hatten Störungen des elektronischen Handelssystems Xetra den Börsenhandel in Frankfurt für eine Stunde lahmgelegt.

Der Leitindex DAX startete mit einem Minus von 0,30 Prozent auf 11.488,27 in die neue Handelswoche.