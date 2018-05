Stichwort -Wie die wichtigsten Rating-Agenturen Italien bewerten

Rom (APA/Reuters) - Auch nach der gescheiterten Regierungsbildung bleibt Italien im Fokus der Finanzmärkte. Das Land hatte Ende März mit 2,3 Bill. Euro weltweit die drittgrößte öffentliche Verschuldung und ist damit anfällig für steigende Refinanzierungskosten.

Das Finanzministerium in Rom will heuer Anleihen im Volumen von 240 bis 250 Mrd. Euro ausgeben, inklusive kurzlaufenden Bonds sind es sogar bis zu 400 Mrd. Euro. Die Rating-Agenturen sehen Italiens Mitgliedschaft in der Euro-Zone als Schlüsselfaktor. Es folgt eine Übersicht über das Italien-Rating wichtiger Agenturen:

MOODY'S

Moody's hat Italien auf "Baa2" gesetzt, prüft allerdings eine Herabstufung. Die Note steht für eine durchschnittlich gute Anlage. Geht die Kreditwürdigkeit einen Tick runter, wäre sie nur noch knapp über dem sogenannten Ramsch-Niveau. Zu Beginn der Euro-Krise 2011 stufte Moody's Italiens Schulden noch deutlich besser mit "Aa2" ein - und damit sechs Stufen über dem aktuellen Rating.

STANDARD & POOR'S

S&P bewertet Italiens Schulden mit einem zu Moody's vergleichbaren "BBB" und einem stabilen Ausblick. Im Oktober hatten die Bonitätswächter noch eine Heraufstufung von "BBB-" vollzogen. Der unerwartete Schritt war die erste Aufwertung Italiens durch S&P, seitdem die Agentur 1988 mit der Bewertung des Landes begonnen hat. Begründet wurde dies mit einer stärkeren Wirtschaft, verringerten Bankrisiken und der Erwartung, dass sich die öffentlichen Finanzen bessern.

S&P bestätigte am 27. April das "BBB"-Rating. Die Experten warnten aber davor, dass die Note unter Druck geraten würde, wenn eine neue Regierung vom Pfad der Haushaltssanierung abweichen oder frühere Reformen zurückdrehen würde. S&P legt seine nächste Einschätzung zu Italien am 26. Oktober vor.

FITCH

Fitch hat sein "BBB"-Rating mit einem stabilen Ausblick am 16. März bestätigt. Dies geschah kurz nach der Parlamentswahl, die laut Agentur das Risiko von haushaltspolitischen Fehlentwicklungen erhöht und die Aussichten für Reformen geschwächt hat. Fitch geht davon aus, dass Italiens Staatsschulden allmählich sinken, und beobachtet politische Entwicklungen, die die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Regierung in Rom schädigen könnten. Die Agentur veröffentlicht ihre nächste Bewertung zu Italiens Note am 31. August.

DBRS

Italien hat sein letztes "A"-Rating verloren, als DBRS das Land im Jänner 2017 von "A (niedrig)" auf "BBB (hoch)" setzte. Im Jänner 2018 bestätigte die Agentur das Rating mit einem stabilen Trend. Das Wirtschaftswachstum und die anhaltende Haushaltskonsolidierung kompensierten die Risiken, die von hohen Staatsschulden, faulen Bankkrediten und politischer Unsicherheit ausgingen.

Als die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega sich anschickten, ein Regierungsbündnis zu schmieden, warnte DBRS-Expertin Nichola James davor, dass deren Finanzpolitik den erwarteten Schuldenabbau gefährden könnte, der wiederum das aktuelle Rating untermauere. Die nächste DBRS-Ankündigung zu Italien ist für den 13. Juli geplant.