Stichwort: "Horizon Europe" - Nächstes EU-Forschungsprogramm

Wien (APA) - Unter dem Titel "Horizon Europe" plant die EU ihr 9. Forschungsrahmenprogramm für die Jahre 2021 bis 2027 mit einem Budget in Höhe von 100 Mrd. Euro. Das sind um 23 Mrd. Euro mehr als das derzeit laufende Programm "Horizon 2020" (2014-2020). Die EU will damit unter anderem neues Wissen generieren, die Wettbewerbsfähigkeit forcieren, neue Arbeitsplätze schaffen und neue Märkte erschließen.

Wie schon "Horizon 2020" soll auch "Horizon Europe" auf drei Säulen aufbauen. In der Säule I sollen unter dem Titel "Offene Wissenschaft" insgesamt 25,8 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden. Das Gros davon ist mit 16,6 Mrd. Euro für den Europäischen Forschungsrat (ERC) vorgesehen, der hervorragende Grundlagenforschungsprojekte fördert.

Mit einer Dotation von insgesamt 52,7 Mrd. Euro ist die Säule II das umfangreichste Element von "Horizon Europe". Unter dem Titel "Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit" sollen hier unter anderem Forschungsarbeiten für die fünf thematischen Cluster "Gesundheit", "Inklusive und sichere Gesellschaft", "Digitalisierung und Industrie", "Klima, Energie und Mobilität" sowie "Lebensmittel und natürliche Ressourcen" gefördert werden.

Für Säule III sind unter dem Titel "Offene Innovation" 13,5 Mrd. Euro vorgesehen. Neu ist hier etwa ein mit 10 Mrd. Euro ausgestatteter "Europäischer Innovationsrat" (EIC), der vielversprechende Technologien vom Labor bis zur Marktreife unterstützen und damit Europa zum Vorreiter bei "marktschaffenden Innovationen" machen soll.

Unabhängig von diesen drei Säulen werden für die "Stärkung des Europäischen Forschungsraums" weiters 2,1 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt, um auch im Forschungsbereich langfristig einen Binnenmarkt des Wissens zu schaffen. Im Rahmenprogramm enthalten ist unter anderem auch der nukleare Teil "Euratom", für den 2,4 Mrd. Euro vorgesehen sind. Erstmals soll in "Horizon Europe" zudem sogenannte "missionsorientierte Forschung" gefördert werden. Eine limitierte Anzahl an Forschungsmissionen soll dabei Ziele mit hoher gesellschaftlicher Relevanz verfolgen, etwa ein "plastikfreier Ozean".

Kritik: Mangelnder Einbindung der Bürger

Kritik an der mangelnden aktiven Einbindung der Bürger in den Forschungsprozess im geplanten 9. EU-Forschungsrahmenprogramm "Horizon Europe" üben in diesem Bereich tätige Organisationen in Europa. Als "große Schwäche" des Programmvorschlags sieht etwa das ScienceCenter Netzwerk in Österreich, dass "BürgerInnen als passive EmpfängerInnen der Ergebnisse von Forschung und Innovation gesehen werden".

Es sei ein Rückschritt zu den bisherigen Rahmenprogrammen, dass Bürger im geplanten neuen Programm nicht aktiv einbezogen würden oder im Sinne von "Open Science" und "Citizen Engagement" beitragen können, schreibt die Geschäftsführerin des Vereins ScienceCenter Netzwerk, Barbara Streicher, in einem Brief an die österreichischen Europa-Parlamentarier. Ebenso wie das Europäische Netzwerk von Science Centers und Museen (ECSITE) sieht Streicher im aktuellen Vorschlag für "Horizon Europe" einen "Top-down-Kommunikationsansatz, bei dem Forschungs- und Innovationsergebnisse den Bürgern 'ausgehändigt' und 'erläutert' werden".

Kritisiert wird, dass es im neuen Programm im Gegensatz zu dessen Vorgänger "Horizon 2020" keine eigene Förderschiene für "Science with and for Society" (SwafS, "Wissenschaft für und mit der Gesellschaft") gibt. Dies berge das Risiko, dass "Science Engagement" auf eine Kommunikation von oben nach unten mit veralteten Methoden und ohne den Beitrag professioneller Mediatoren reduziert werde.

ECSITE fordert daher ebenso wie die Nationalen Kontaktpunkte im SwafS-Programm auch in "Horizon Europe", über das heute, Dienstag, bei einer informellen Ratssitzung der EU-Forschungsminister in Wien beraten wird, eine eigene Programmlinie für diesen Bereich. Diese sollte mindestens so hoch wie im laufenden Programm "Horizon 2020" dotiert sein (460 Mio. Euro). Dazu wurde auch eine Petition gestartet.