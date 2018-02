Steuer-Rückstellung drückt Google-Mutter Alphabet ins Minus

Wien (APA) - In der Konsumentenberatung der Arbeiterkammer (AK) haben sich Beschwerden über von "Donauland" unaufgefordert zugesandte Bücher oder CDs gehäuft. Wie die AK am Freitag in einer Aussendung berichtet, werden die Empfänger bei Nichtbezahlung dann mit Mahn- und Inkassoschreiben bedrängt. Das Unternehmen habe dabei nichts mit dem altbekannten "Donauland" zu tun, dürfte aber die Kundendatei haben.