Stellenabbau bei HP weitet sich aus

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht Fortschritte auf dem Weg zu ihrem Ziel einer nachhaltig höheren Inflationsrate in der Eurozone. Die Signale in dieser Richtung hätten sich verstärkt, sagte EZB-Chefvolkswirt Peter Praet am Mittwoch in Berlin auf dem Weltkongress der Aktuare (ICA)- einem Branchentreff der Finanz- und Versicherungswirtschaft.