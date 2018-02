Steirischer Zulieferer Wollsdorf übernahm 130 Leiharbeiter in Stamm

Gleisdorf (APA) - Der oststeirische Lederhersteller und Kfz-Zulieferer Wollsdorf Leder mit Sitz bei Gleisdorf hat nach eigenen Angaben seit Jänner dieses Jahres rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Dies sei im Zeichen der Expansion zu sehen, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Die Beschäftigten einer Personalleasingfirma seien als Stammpersonal übernommen worden.

Wollsdorf-Geschäftsführer Andreas Kindermann sagte, die Beschäftigten würden vor allem in der Produktion im Nassbereich, Vorzurichtung, Zurichtung, Markierung und Lager eingesetzt werden. "In anderen Bereichen suchen wir noch Angestellte für unsere Expansionspläne", so der Geschäftsführer. Zuletzt hatte man - auch aufgrund der Magna-Joboffensive - Schwierigkeiten, Personal für die Expansion zu bekommen. Zum Jahresende 2018 soll auch in Mexiko ein neues Werk mit rund 150 Beschäftigten eröffnet werden.

Der steirische Lederhersteller und Kfz-Zulieferer Wollsdorf Leder hat im Geschäftsjahr 2016/2017 den Umsatz von 157 auf 166 Mio. Euro gesteigert. Wollsdorf Leder beschäftigte mit Jahresende rund 1.200 Mitarbeiter, davon arbeiten rund 750 in der Steiermark, 400 in Kroatien, zwölf in den USA und 60 in China.