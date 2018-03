Staatsziel Wirtschaft - SPÖ Burgenland verwundert über ÖVP

Eisenstadt (APA) - Die SPÖ Burgenland hat sich zur Ankündigung der ÖVP, einen Landtagsantrag bezüglich der von der Bundesregierung geplanten Staatszielbestimmung Wirtschaftsstandort einzubringen, verwundert gezeigt. Der Landtag habe bereits im Vorjahr einen Antrag beschlossen, der die Verankerung der Staatsziele Wachstum und Beschäftigung in der Verfassung fordere, so SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon am Freitag.

Die Initiative sei damals von Rot-Blau ausgegangen. "Da die ÖVP mitgestimmt hat, müsste sie sich eigentlich noch erinnern können", meinte Salamon per Aussendung. Statt im Burgenland "Scheinaktivitäten" zu setzen, solle die ÖVP ihre Kürzungspolitik am Arbeitsmarkt einstellen. Unter anderem gefährde die Abschaffung der Aktion 20.000 den Aufschwung im Burgenland.