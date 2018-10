Staatsziel Wirtschaft - NEOS lassen sich "nicht papierln"

Wien (APA) - Die NEOS bleiben dabei: Sie werden heute im Verfassungsausschuss die Verankerung des Staatsziels Wirtschaft nicht mittragen, sondern die Vertagung verlangen, betonte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger Mittwoch in einer Pressekonferenz. Sie "erwartet" Verhandlungen zur UVP-Novelle über die Streichung der - per Abänderungsantrag angehängten - "NGO-Schikane".

Meinl-Reisinger zeigte sich verstimmt über das Vorgehen von Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) - weil diese von nicht-existenten Gesprächsterminen berichtet und die Urheberschaft für die umstrittene Abänderung geleugnet habe. Das sei ein "totaler Schmäh", hielt sie der Ministerin vor, "wir lassen uns nicht papierln (...), so geht man nicht mit der Opposition um".

Inhaltlich kritisierte sie an den in einem Abänderungsantrag zum Umweltverträglichkeitsprüfungs-Gesetz vorgesehenen schärferen Maßnahmen für NGOs (mindestens 100 Mitglieder und Offenlegung der Namen) vor allem einen Verstoß gegen die Vereinsfreiheit. Dies sei ein "wesentliches Gut in einer liberalen Demokratie" und dürfe nicht beschränkt werden.