S&T verlängert Ausstiegsmöglichkeit für Kontron-Aktionäre

Wien/Linz (APA) - Der in Frankfurt an der Börse notierte Linzer IT-Dienstleister S&T hat sein Aktienkaufangebot an die Streubesitzaktionäre der nicht börslich notierten Kontron S&T AG um zwei Monate verlängert. Die Annahmefrist endet nun am 31. Oktober 2018, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Das Angebot sei nicht limitiert und sehe den Erwerb aller noch ausstehenden Aktien der Kontron S&T AG, an der die S&T AG mit rund 95 Prozent beteiligt ist, zum Preis von 4,25 Euro je Aktie vor.