S&T erwartet für 2018 deutliches Ergebnisplus auf 80 Mio. Euro

Wien/Linz (APA) - Der Linzer IT-Dienstleister S&T blickt sehr zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2018. Geplant ist ein Umsatzplus von rund 15 Prozent auf knapp 1 Mrd. Euro, die Profitabilität (EBITDA) soll sich um 30 Prozent auf ca. 80 Mio. Euro erhöhen. Verantwortlich dafür ist laut S&T "die erfreuliche Entwicklung des hochmargigen Geschäftssegmentes 'IoT Solutions' sowie der weiter gestiegene Auftragsbestand".

Zudem würden die ersten vorläufigen Zahlen die Erfüllung der Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2017 von rund 860 Mio. Euro bestätigen. Das EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr wird bei über 60 Mio. Euro erwartet - womit die zuletzt aktualisierte Prognose übertroffen wird. Der Geschäftsbericht 2017 wird am 29. März 2018 veröffentlicht, teilte S&T am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die S&T AG ist im TecDAX an der Deutschen Börse gelistet und mit ihren 3.800 Beschäftigten in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa aktiv.