Spritpreis drückt deutsche Inflation auf Tiefstand seit Ende 2016

Wiesbaden/Berlin (APA/Reuters) - Sinkende Benzinpreise haben die Inflation in Deutschland im Februar auf den niedrigsten Stand seit November 2016 gedrückt. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt nur noch 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das deutsche Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte.

Im Jänner waren es noch 1,6 Prozent gewesen, im Gesamtjahr 2017 waren es 1,8 Prozent. Die Inflationsrate liegt weiter unter der Zielmarke von knapp zwei Prozent, die die Europäische Zentralbank (EZB) als ideal für die Wirtschaft ansieht.

Für den weiteren Rückgang sorgte die Entwicklung der Energie. Sie kostete nur noch um 0,1 Prozent mehr als im Februar 2017, während Kraftstoffe wie Benzin und Diesel vielerorts sogar billiger zu haben waren - etwa in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen. Nahrungsmittel verteuerten sich diesmal um 1,1 Prozent und damit ebenfalls deutlich geringer als zuletzt. Dienstleistungen kosteten 1,6 Prozent mehr.

Die Bundesregierung hat in ihrem Jahreswirtschaftsbericht die Inflationsprognose für dieses Jahr leicht angehoben. Sie geht nunmehr von 1,7 Prozent aus. Wegen der im gesamten Euroraum niedrigen Inflation will die Europäische Zentralbank ihre Nullzinspolitik in diesem Jahr fortsetzen. Auch die auf 2,55 Billionen Euro angelegten Anleihenkäufe sollen vorerst weitergehen, um Konjunktur und Inflation anzuschieben.