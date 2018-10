Springer steigt mit Purplebricks bei Immobilienplattform Homeday ein

Berlin (APA/Reuters) - Der Axel-Springer-Konzern erhöht seinen Anteil an der Maklerfirma Homeday. Eine gemeinsame Beteiligungsgesellschaft mit der britischen Immobilienplattform Purplebricks übernehme rund 26 Prozent an dem Berliner Unternehmen, teilte Springer am Montag mit. Das Medienhaus hielt vorher bereits vier Prozent an Homeday.

Die digitale Immobilienplattform erklärte, an der Finanzierungsrunde von 20 Mio. Euro habe sich auch der Investor Project A beteiligt, der mit gut 39 Prozent größter Homeday-Eigner ist. Das Gemeinschaftsunternehmen von Springer und Purplebricks hat nach Angaben der Briten die Option, im Sommer 2019 bis zu weitere 28,5 Prozent an Homeday zu erwerben. Dafür müsse allein Purplebricks bis zu 20 Mio. Euro in die Hand nehmen.

Im März hatte Springer um rund 143 Mio. Euro 11,5 Prozent an Purplebricks übernommen und seinen Anteil danach auf 12,5 Prozent ausgebaut. Purplebricks und Homeday unterstützen Kunden beim Kauf und Verkauf von Immobilien.