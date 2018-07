Springer erhöht Anteil an britischer Immobilienplattform Purplebricks

Berlin (APA/Reuters) - Das Medienhaus Axel Springer baut seinen Minderheitsanteil an der britischen Immobilienplattform Purplebricks leicht auf 12,5 Prozent aus. "Wir halten das nach wie vor für ein innovatives Geschäftsmodell, das es uns ermöglicht, an neuen Märkten teilzuhaben", sagte ein Springer-Sprecher am Montag zur Frage nach den strategischen Gründen für das stärkere Engagement.

"Es ist möglich dass wir den Anteil weiter erhöhen, dazu gibt es derzeit aber keine konkreten Pläne." Im März waren die Berliner im Zuge einer Kapitalerhöhung bei den Briten eingestiegen und hatten für 143,3 Mio. Euro 11,5 Prozent übernommen.

Purplebricks startete im April 2014 in Großbritannien und ist nun auch in Australien und den USA aktiv. Die Firma unterstützt Kunden beim Verkauf von Immobilien. Springer hatte zuletzt weitere Zukäufe vor allem beim Wachstumstreiber, dem Geschäft mit Internetanzeigen für Job-, Auto- und Immobilienmärkten, in Aussicht gestellt.