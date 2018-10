Sport 2000 will wieder Marktführer werden

Wien (APA) - Sport 2000/Gigasport will im österreichischen Sporthandelsmarkt wieder Marktführer werden und damit den Sportartikelhändler Intersport überholen, der seit heuer die Nummer eins ist. Neue Händler kämen laufend dazu, so Sport-2000-Chef Holger Schwarting. Punkten will man im wettbewerbsintensiven Markt mit Qualität, Beratung, Marken und Spezialisierung und sich damit von den Diskontern unterscheiden.

Im heimischen Sporthandel habe man zunehmend Spieler im Bereich des Preiswettbewerbs, die neuen Marktteilnehmer Decathlon und XXL seien extrem preisgetriebene Unternehmen, so Schwarting. Dieser Marktbereich sei umkämpft und auch der Onlinehandel sei preisgetrieben. "Das ist nicht die Welt des Sport 2000, wir sehen uns ganz ganz klar im Bereich der Qualität und der Top-Beratung", und das habe auch funktioniert. Sport 2000 wolle sich differenzieren und auch die Bewegung am Sportmarkt zur weiteren Stärkung nutzen, so Schwarting zur Strategie bis 2020.

Heuer im Sommer ist der französische Diskonter Sporthändler Decathlon in Österreich gestartet, der großteils auf Eigenmarken setzt. Seit dem Vorjahr ist die norwegische Kette XXL in Österreich tätig mit mittlerweile vier Standorten und zwei weiteren in Planung. Die britische Sport Directs hat sich seit dem Kauf von Sport Eybl/Experts vor fünf Jahren bereits von mehr als der Hälfte der übernommenen Filialen wieder getrennt und wirft laut Medienberichten nun weitere Standorte auf den Markt.

Sport 2000 bekenne sich zum stationären Handel und zur Regionalität, wolle aber auch digital präsent sein wie durch online-Vorreservierung und Abholung im Geschäft, so Schwarting. Man konzentriere sich auf die Zielgruppe der "Sportler", also Personen, die mindestens fünf Mal im Monat Sport machen, sowie auf Beratung und Marken. "Unser Ziel ist ganz klar, wir wollen zurück in die Marktführerposition und sind auf einem guten Weg dahin", so Schwarting. Sport 2000 liege mit knapp 29 Prozent Marktanteil knapp hinter dem Marktführer Intersport, hieß es heute.

Sport 2000 hat aktuell in Österreich 250 Händler, dazu kommen weitere in Tschechien und Slowakei. Bis Ende des Jahres will man 50 neue Händler an Bord haben. Ende des Vorjahres kamen 25 neue Händler dazu, deren Umsätze heuer wirksam werden. Der Umsatz der Fachhändlergemeinschaft mit Sitz im oberösterreichischen Ohlsdorf stieg im Vorjahr um 6 Prozent auf 533 Mio. Euro, die Zahl der Sportfachändler lag inklusive Tschechien und Slowakei bei 283.

Sport 2000 setzt auch verstärkt auf Spezialisierung, wobei sich die Händler auf rund zwei bis drei Schwerpunkte konzentrieren sollen. Aktuell hat man 24 Bike-Profis, zudem sind bis zu 15 Laufspezialisten vorgesehen. Weitere Schwerpunkt sind Outdoor, Wintersport und Teamsport.

Vorgestellt wurde heute auch eine Umfrage unter 1.000 Personen über 18 Jahre. An erster Stelle der intensiv ausgeübten Sportarten (fünf Mal die Woche) lag demnach Radfahren (49 Prozent), gefolgt von Laufen (31 Prozent), Fitness (23 Prozent) sowie Outdoor und Wintersport (je 19 Prozent). Der aktive Sportler sei mit seinem Leistungsniveau zufrieden überschätze sich aber nicht. Rund 60 Prozent der Österreicher betätigten sich mindestens einmal pro Woche sportlich, hieß es heute.

Wintersport wird von 75 Prozent der Befragten seit mehr als 20 Jahren betrieben, Laufen von 18 Prozent. Seit ein bis drei Jahren der Gruppe der Läufer zugehörig fühlten sich 30 Prozent, beim Wintersport war es nur 1 Prozent. Der frühere Skirennläufer und Sport-2000-Markenbotschafter Hans Knauß betonte, es sei wichtig wieder mehr junge Leute zum Skifahren zu bringen und verwies auch auf gute Angebote für Skischulwochen. Die Sport-2000-Umsätze im Ski-Bereich hätten sich in den vergangenen Jahren vom Verkauf zum Verleih verschoben, so Schwarting. Man habe auch eine eigene Verleihplattform.