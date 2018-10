Spaniens Wirtschaft boomt trotz politischer Fragezeichen

Wien (APA) - Wirtschaftlich ist Spanien fast zwei Jahrzehnte lang Achterbahn gefahren, seit 2014 geht's bergauf - politisch sorgt der emotionsgeladene Separatismus in der Region Katalonien, aber auch im Baskenland, für Unsicherheit. Am Wochenende kam es in der katalanischen Metropole Barcelona wieder zu heftigen Zusammenstößen zwischen der spanischen Polizei und Separatisten, auch heute wird demonstriert.

Die Protestaktionen zum ersten Jahrestag des Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017 sollen auch daran erinnern, wie die spanische Polizei vor einem Jahr mit teils großer Gewalt das zuvor vom Verfassungsgericht verbotene Referendum zu behindern versuchte. Rund 90 Prozent hatten sich für die Loslösung Kataloniens von Spanien ausgesprochen. Allerdings war die Wahlbeteiligung bei nur 42 Prozent gelegen.

Der damalige separatistische Regionalpräsident Carles Puigdemont rief drei Wochen später die Unabhängigkeit der wirtschaftsstarken Region im Nordosten Spaniens mit ca. 7,5 Millionen Einwohnern aus. Die Regionalregierung wurde daraufhin von der spanischen Zentralregierung abgesetzt, Puigdemont festgenommen. Auch zahlreiche andere Mitglieder der damaligen Regionalregierung gerieten unter Anklage wegen Rebellion und zivilen Ungehorsams in Untersuchungshaft. Das gießt zusätzlich Öl ins politische Separatismus-Feuer.

Vorgezogene Neuwahlen gelten als wahrscheinlich - zuletzt wurden sie Mitte vergangener Woche von der konservativen Volkspartei (Partido Popular, PP), die Spanien bis Juni regiert hatte, und der liberalen Oppositionspartei Ciudadanos gefordert, die von rund 20 Prozent der Wählerschaft unterstützt wird. Der amtierende Ministerpräsident Pedro Sanchez, der seit kurzem die sozialistische spanische Minderheitsregierung führt, wehrte umgehend ab. Angesetzt wären die nächsten Parlamentswahlen erst für 2020. Drittstärkste Kraft im Land ist das linkspopulistische Bündnis Podemos.

Mit Unterstützung von Podemos und mehrerer Regionalparteien hatte Sanchez am 1. Juni die konservative Regierung von Mariano Rajoy per Misstrauensvotum zu Fall gebracht. Zahlreiche Korruptionsskandale spanischer Politiker halten das Land seit einigen Jahren in Atem und sorgen für große Empörung in der Bevölkerung. Schmiergeldaffären brachten heuer beispielsweise den Schwager von König Felipe, Inaki Urdangarin, ins Gefängnis und kosteten im Sommer auch Spaniens Ministerpräsident Rajoy das Amt.

Die Wirtschaftskraft des Landes hat das alles bisher noch nicht beeinträchtigt. "Die Wirtschaft hat sich sehr gut entwickelt, die Katalonienkrise hat sich nicht so ausgewirkt wie erwartet, weil der jetzige Präsident keine großen Änderungen vorgenommen hat", sagte Michael Spalek, bis vor kurzem österreichischer Handelsdelegierter in Madrid, am Montag vor Journalisten in Wien.

"Bisher war es unvorstellbar, dass die 'Partido Popular' und die 'Partido Socialista' eine Koalition bilden - vielleicht ändert sich das mit den 'Ciudadanos' - die könnten das Zünglein an der Waage sein", zeichnete Spalek ein Neuwahlen-Szenario. Zwischen den Sozialisten und der Volkspartei in Spanien befindet sich zwar ein tiefer Graben, doch als größter Feind und politische Bedrohung wird gemeinhin Podemos empfunden.

Nach den wirtschaftlichen Boomjahren 2000 bis 2007 und dem Platzen der Immobilienblase im Zuge der Finanzkrise ab 2008/09 entkam Spanien unter dem damaligen konservativen Ministerpräsidenten Rajoy 2011 gerade noch der Kuratel der internationalen Geldgeber-Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF).

Die Arbeitslosenraten wurden seither von 26 Prozent auf 17 Prozent eingedämmt, die Jugendarbeitslosigkeit aber nur von rund 50 auf 40 Prozent. Das Budgetdefizit konnte von 8,5 auf 2,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) gesenkt werden. "Der Wirtschaft geht es gut in Spanien, die Aussichten sind sehr positiv; die Wirtschaft boomt, der Tourismus boomt", betonte Spalek unter Verweis auf den jährlichen BIP-Anstieg von 3 Prozent seit 2014, der auch für 2018 wieder erwartet wird, und die jährlich 80 Millionen Urlauber in dem Land. Doch: Die Staatsverschuldung erreiche 100 Prozent des BIP. "Es wird schwierig für Spanien, wenn die Zinsen wieder raufgehen", räumte der Marktexperte ein.

Österreich hat heuer im ersten Halbjahr mit Spanien ein Handelsvolumen von rund 2,7 Mrd. Euro abgewickelt - Exporte und Importe hielten sich dabei nahezu die Waage, wie aus den aktuellen Daten der Wirtschaftskammer Österreich hervorgeht.