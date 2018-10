S&P - Zinszusatzreserve entlastet deutsche Lebensversicherer deutlich

Wien (APA) - Die zu Kastner & Öhler gehörende Sporthandelskette Gigasport will weiter wachsen und setzt dabei im wettbewerbsintensiven Sporthandelsmarkt auf Qualität. "Wir sehen eben gerade im Qualitätsbereich Chancen und auch in der Kombination zwischen online und stationär" sagte Kastner & Öhler-Chef Martin Wäg am Dienstag vor Journalisten in Wien.