Sozialwohnungsverkauf: Prüfer orten direkte Tojner-Beteiligung

Brüssel/Dublin (APA/AFP) - Ein Zusammenschluss europäischer Gewerkschaften hat für den 28. September zu Streiks bei der Billigfluggesellschaft Ryanair in fünf europäischen Ländern aufgerufen. Die Flugbegleiter der irischen Airline in Belgien, Italien, Spanien, Portugal und den Niederlanden seien aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen, teilte die belgische Gewerkschaft CNE/LBC am Donnerstag in Brüssel mit.