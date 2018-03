Sony schreibt wieder schwarze Zahlen

Tokio - Der japanische Elektronikriese Sony ist im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres in die Gewinnzone zurückgekehrt. Wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab, fiel zwischen Juli und September dank des schwachen Yen und hoher Nachfrage nach Bildsensoren ein Nettogewinn von 33,6 Mrd. Yen (251,9 Mio. Euro) an.

Im Vorjahreszeitraum hatte der Hersteller der Playstation noch ein Minus von 136 Mrd. Yen eingespielt. Der Umsatz sank um 0,5 Prozent auf 1,89 Billionen Yen. Sony hielt an seiner Prognose für das noch bis zum 31. März 2016 laufende Geschäftsjahr fest und geht weiter von einem Nettogewinn von 140 Mrd. Yen und einem Umsatz von 7,9 Billionen Yen aus.