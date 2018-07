SoftBank stockt Beteiligung bei Yahoo Japan auf

Tokio/Minato (APA/Reuters) - Die Investmentfirma Altaba veräußert rund ein Drittel ihrer Beteiligung am Internetdienstleister Yahoo Japan an den japanischen Technologiekonzern SoftBank. Für das Aktienpaket zahle SoftBank rund zwei Mrd. US-Dollar (1,7 Mrd. Euro), teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit der Transaktion falle der Anteil Altabas (ehemals Yahoo) an Yahoo Japan von 34,73 Prozent auf 23,94 Prozent.

Yahoo Japan ist ein Joint Venture von Altaba und SoftBank. Yahoo Japan werde dann wiederum Aktien von SoftBank zurückkaufen. Nach den Transaktionen werde die Beteiligung SoftBanks an Yahoo Japan auf 48,17 Prozent von 42,95 Prozent steigen. Altaba werde rund 27 Prozent halten. An der Tokioter Börse legten die Anteilsscheine von Yahoo Japan im frühen Handel um mehr als acht Prozent zu.

Der US-Mobilfunkkonzern Verizon hatte 2017 nach langer Hängepartie die milliardenschwere Übernahme von Yahoos Kerngeschäft unter Dach und Fach gebracht. Die in der Eigenständigkeit verbleibenden Restteile des Internet-Pioniers wurden in Altaba umbenannt.