Signa Financial Services gewinnt BVK-Fondsmandat über 1 Mrd. Euro

Wien (APA) - Die zur Signa-Gruppe zählende Signa Financial Services (SFS) mit Sitz in Zürich hat von der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) das Mandat erhalten, über einen von Universal-Investment aufgelegten Fonds in Immobilien in Österreich zu investieren. Das geplante Fondsvolumen beträgt rund eine Milliarde Euro, teilte Signa am Dienstag mit.

Die BVK ist laut den Angaben mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 72 Milliarden Euro einer der bedeutendsten institutionellen Investoren in Deutschland. Die Anlagestrategie des Fonds sieht vor, ein Portfolio aus Wohn- und Gewerbeimmobilien in Österreich aufzubauen. Das Startportfolio besteht aus vier in bau befindlichen Wohnprojekten in Wien mit mehr als 900 Mieteinheiten und einer Gesamtmietfläche von rund 56.000 Quadratmetern. Bei den Gewerbeimmobilien kommen neben Immobilien aus Signa-Projekten auch Projektentwicklungen oder Bestandsobjekte in Frage, die aus dem gesamten Markt akquiriert werden können.

Die Signa Financial Services AG mit Sitz in Zürich wurde 2008 gegründet. Sie ist innerhalb der Signa-Gruppe für sämtliche Kapitalmarktinstrumente und das Fundraising verantwortlich.