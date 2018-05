Siemens beteiligt sich an Bau von Batteriefabrik in Schweden

München (APA/Reuters) - Siemens will beim Aufbau einer groß angelegten Produktion von Lithium-Ionen-Batterien in Europa helfen. Der deutsche Industriekonzern beteiligt sich mit 10 Millionen Euro an dem schwedischen Start-up-Unternehmen Northvolt, das dort in den nächsten Jahren eine Batteriefabrik bauen will, wie beide Firmen am Freitag in München mitteilten.

Die Siemens-Sparte "Digital Factory" soll auch beim Bau der milliardenteuren Fabrik helfen. Northvolt wiederum soll die Bayern mit Lithium-Ionen-Batterien beliefern.

Mit einer Batterie-Kapazität von 32 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr reicht das Northvolt-Projekt an die geplante "Gigafactory" des US-Elektroautobauers Tesla heran.