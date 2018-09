Semperit muss 1,6 Mio. Euro Kartellstrafe zahlen

Wien (APA) - Der börsenotierte österreichische Gummi- und Kautschukkonzern Semperit wurde vom Kartellgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,6 Mio. Euro verurteilt. Grund dafür sei eine Marktaufteilung in Joint-Venture-Verträgen, teilte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) am Mittwoch mit. Die Zuwiderhandlungen haben demnach von Juli 2002 bis März 2017 stattgefunden.

Im Rahmen von Joint-Venture-Verträgen zwischen Semperit und der thailändischen Sri Tang-Gruppe (STA) wurde eine exklusive Zuweisung des europäischen Marktes für den Vertrieb von gemeinsam hergestellten Produkten zugunsten von Semperit vereinbart.

Gegen die STA-Gruppe stellte das Kartellgericht nur eine Zuwiderhandlung im selben Zeitraum fest, da dieses Unternehmen einen Antrag auf Kronzeugenstatus bei der BWB stellte. Semperit und die STA-Gruppe stellten den entscheidungserheblichen Sachverhalt außer Streit, heißt es.