Schweizer Uhrenexporte legen im Jänner deutlich zu

Biel (APA/sda) - Die Schweizer Uhrenexporte haben zum Jahresauftakt deutlich angezogen. Das Exportvolumen stieg im Jänner im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent auf 1,62 Mrd. Franken (1,41 Mrd. Euro), wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Dienstag mitteilte. Die Uhrenhersteller profitierten von einer starken Nachfrage in China und der tiefen Ausgangsbasis im Vorjahr.

Nach China wurden im Jänner Uhren im Wert von 176,8 Mio. Franken geliefert, ein Plus von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Exporte in den wichtigsten Absatzmarkt Hongkong zogen um 21 Prozent auf 242,2 Mio. Franken deutlich an. Die Nachfrage in Asien hat sich im Vorfeld des chinesischen Neujahresfests allgemein gut entwickelt: So stiegen die Exporte auch nach Japan um 13 Prozent auf 89,3 Millionen und nach Singapur um 19 Prozent auf 82,0 Mio. Franken.

Seit über zwei Jahren rückläufig sind hingegen laut Angaben der FH die Exporte in die USA. Im Jänner sanken sie um 1,9 Prozent auf 163,1 Mio. Franken. Auch in europäischen Märkten wie Deutschland (minus 4,1 Prozent) oder Italien (minus 4,7 Prozent) nahmen die Exporte im Berichtsmonat ab, während nach Großbritannien mehr Uhren exportiert wurden (plus 4,6 Prozent).

Die Schweizer Uhrenexporte sind im vergangenen Jahr nominal um 2,7 Prozent auf 19,9 Mrd. Franken gestiegen.