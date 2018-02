Schweizer Temenos will britische Softwarefirma Fidessa übernehmen

Zürich (APA/Reuters) - Der Schweizer Anbieter von Bankensoftware, Temenos, greift nach dem britischen Mitbewerber Fidessa. Beide Firmen seien in fortgeschrittenen Gesprächen, teilte das Genfer Unternehmen am Dienstag mit. Temenos will den Fidessa-Aktionären 35,67 Pfunde (40,26 Euro) je Aktie anbieten plus das Recht auf eine Dividende von 0,797 Pfund je Titel.

Das Angebot bewertet den Spezialisten von Handels- und Vermögensverwaltungs-Software mit Sitz in Woking nahe London mit 1,4 Mrd. Pfund (1,58 Mrd. Euro). Das entspricht einem Aufpreis von einem Viertel auf den Schlusskurs vom Montag.

Temenos zufolge will der Fidessa-Verwaltungsrat den Aktionären ein mögliches Übernahmeangebot zur Annahme empfehlen. Es gebe aber keine Gewissheit, dass letztlich ein Angebot für Fidessa abgegeben werde, wie es hieß. Die größten Anteilseigner sind die Fondsgesellschaften Lindsell Train, MFS Investment Management und BlackRock. Temenos selbst gilt immer wieder als Übernahmekandidat.

An der Börse wurden die Temenos-Pläne verhalten aufgenommen, die Aktien fielen um vier Prozent. Dagegen schossen die Fidessa-Papiere in London um 23 Prozent in die Höhe. "Die Akquisition katapultiert Temenos in den neuen Bereich Aktienhandel zu einem Preis, der auf den ersten Blick zwar kein Schnäppchen ist, aber im Quervergleich dennoch nicht außergewöhnlich", erklärte Andreas Müller, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank.